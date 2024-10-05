Будут ли отключение света зимой: эксперт ответил

Выключение света может вернуться даже без российских ударов по украинской энергосистеме. При оптимистическом сценарии отключения электроэнергии начнутся с середины января.

Такой анализ дал директор Центра исследований энергетики Media Center Ukraine Александр Харченко.

"Я очень надеюсь, что если атак не будет, с тем, что сейчас работает в системе, мы по крайней мере до середины декабря имеем шансы дойти без ограничений. Судя по прогнозам погоды. Даже если повезет, то к середине января... Если не будет экстремально масштабных атак, у нас есть шанс почти до середины января доползти.

Он также отметил, что ситуация в энергосистеме сложная: "Мы покрываем потребление, но резервов нет".

"Если будут массированы атаки, то будет значительно хуже. Запаса прочности нет, если будут атаки, мы будем страдать от большего количества часов без электроэнергии. Но системы отопления, водоснабжения и водоотведения зарезервированы достаточно, чтобы работать", — добавил эксперт.

Напомним, Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA сообщила об очередном потеплении в Украине.

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