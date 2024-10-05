Чи будуть відключення світла взимку: експерт дав відповідь

Вимкнення світла можуть повернутися навіть без російських ударів по українській енергосистемі. За оптимістичного сценарію, відключення електроенергії розпочнуться із середини січня.

Такий аналіз дав директор Центру досліджень енергетики Media Center Ukraine Олександр Харченко.

"Я дуже сподіваюся, що, якщо атак не буде, з тим, що зараз працює в системі, ми принаймні до середини грудня маємо шанси дійти без обмежень. Судячи з прогнозів погоди. Навіть якщо пощастить, то до середини січня... Якщо не буде екстремально масштабних атак, у нас є шанс майже до середини січня доповзти. Що буде далі, передбачити неможливо, будемо дивитися, " - сказав він.

Він також зазначив, що ситуація в енергосистемі є складною: "Ми покриваємо споживання, але резервів немає".

"Якщо будуть масовані атаки, то буде значно гірше. Запасу міцності немає, якщо будуть атаки, ми будемо страждати від більшої кількості годин без електроенергії. Але системи опалення, водопостачання та водовідведення зарезервовані достатньо, щоб працювати, " - додав експерт.

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