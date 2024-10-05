У 30 разів важча за Землю: вчені виявили нову планету

Планета перебуває дуже близько до своєї зірки.

Астрономи виявили новий світ на відстані 685 світлових років від нас. Ця планета, що отримала назву TOI-5005 b, обертається навколо схожої на Сонце зірки.

Про це пише Interesting Engineering.

Планета приблизно в шість разів більша за Землю і в понад 30 разів важча за нашу планету. Планета перебуває на відстані 685 світлових років від нас, її радіус у 6,25 раза більший за радіус Землі, а маса в 32,7 раза більша, ніж у нашої планети. Таким чином щільність цього світу становить 0,74 г/см3.

Планета TOI-5005 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки за 6,31 земних дня. Водночас вона віддалена від зірки на відстань лише 0,066 астрономічних одиниць. Це майже 10 млн км. Для порівняння - Земля віддалена від Сонця на 150 млн км. Розрахунки вчених показали, що середня температура на планеті становить 767 градусів Цельсія.

Вчені кажуть, що яскравість зірки TOI-5005 робить нещодавно відкриту планетну систему чудовим кандидатом для вивчення її атмосферних і орбітальних характеристик.

Нагадаємо, астрономи виявили маленьку планету, маса якої становить 37% від маси Землі.

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