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СБУ проводить безпекові заходи у Сумах: що відомо

СБУ проводить безпекові заходи у Сумах: що відомо

Безпекової заходи СБУ у Сумах

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Про це повідомило в СБУ.

Деталі

Як зазначається, мета полягає у запобігані та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

“Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану”, — наголосили у відомстві.

Безпекової заходи СБУ у Сумах / ©
Безпекової заходи СБУ у Сумах

Йдеться про: 

  • обмеження проходу та проїзду вулицями,
  • перевірку документів громадян та огляд автомобілів,
  • додаткову перевірка осіб у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб,
  • огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Безпекової заходи СБУ у Сумах / ©
Безпекової заходи СБУ у Сумах

Раніше СБУ затримала агента ФСБ у Черкасах, який розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів ППО.

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