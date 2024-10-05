СБУ проводить безпекові заходи у Сумах: що відомо

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Про це повідомило в СБУ.

Деталі

Як зазначається, мета полягає у запобігані та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

“Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану”, — наголосили у відомстві.

Безпекової заходи СБУ у Сумах

Йдеться про:

обмеження проходу та проїзду вулицями,

перевірку документів громадян та огляд автомобілів,

додаткову перевірка осіб у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб,

огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Безпекової заходи СБУ у Сумах

Раніше СБУ затримала агента ФСБ у Черкасах, який розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів ППО.