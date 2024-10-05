СБУ проводить безпекові заходи у Сумах: що відомо

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.
Про це повідомило в СБУ.
Деталі
Як зазначається, мета полягає у запобігані та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.
“Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану”, — наголосили у відомстві.
Йдеться про:
- обмеження проходу та проїзду вулицями,
- перевірку документів громадян та огляд автомобілів,
- додаткову перевірка осіб у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб,
- огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
Раніше СБУ затримала агента ФСБ у Черкасах, який розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів ППО.
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