Помогал прорываться в Покровск: СБУ разоблачила российского агента

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, помогавшего оккупантам прорываться в Покровск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта – Покровскому.

"В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ. Также враг пытался выявить локацию логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны ", — говорится в сообщении.

Оккупационные войска планировали использовать их для подготовки боевых операций.

"Чтобы получить координаты для огневого поражения, военная разведка РФ дистанционно завербовала 49-летнего безработного из Краматорска. К "вниманию" российской спецслужбы он попал из-за своей прокремлевской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники"", — добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя еще на начальном этапе его разведактивности. После документирования преступных действий фигурант был задержан по месту жительства.



Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российской спецслужбой.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Добавим, контрразведка СБУ задержала в Днепре двух агентов ФСБ России – 40-летнего местного жителя и его жену.

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