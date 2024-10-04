Допомагав прориватися до Покровська: СБУ викрила російського агента

Служба безпеки України викрила російського агента, який допомагав окупантам прориватися до Покровська.

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що зловмисник розвідував бойові позиції українських військ, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

"У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ. Також ворог намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Окупаційні війська планували використати їх для підготовки бойових операцій.

"Щоб отримати координати для вогневого ураження, воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. До "уваги" російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі "Однокласники", - додали в СБУ.

Співробітники СБУ викрили зрадника ще на початковому етапі його розвідактивності. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано за місцем проживання.



Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ Росії – 40-річного місцевого жителя та його дружину.

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