Украина может разрешить экспорт своих дронов – FT: какие цели

Компании-производители дронов стремятся продавать свою избыточную продукцию заграницу, чтобы получить доход, необходимый для производства большего количества БпЛА для украинской армии.

Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт отечественных беспилотников. Государство стремится увеличить масштабы производства, чтобы соответствовать возможностям России на поле боя.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что украинские войска отчаянно нуждаются в большем количестве дронов воздушного наблюдения, прикрытия и ударных беспилотников дальнего действия. Но на фоне ограниченных ресурсов государства, доступных для оплаты этих военных поставок, компании-производители дронов ищут возможности за рубежом, чтобы продать избыточную продукцию и получить доход, необходимый для производства большего количества БпЛА для украинской армии.

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Как заявил глава экономического подкомитета Верховной Рады Украины Александр Мариковский, экспорт дронов может принести Украине до 20 млрд дол. дохода, "именно те деньги, которых нам не хватает".

Издание напомнило, что после полномасштабного вторжения России Украина запретила экспорт товаров военного назначения, поскольку стремится обеспечить свою армию всеми необходимыми поставками. Однако правительству не хватает финансирования ресурсов для приобретения всех доступных дронов, не говоря уже об инвестировании в дальнейшие исследования и разработки. А разрешение компаниям экспортировать избыточную продукцию сейчас широко рассматривается как способ привлечения инвесторов.

Украинские войска "имеют колоссальный дефицит беспилотников". Об этом заявил Дмитрий Хасапов – руководитель компании Ukrspecsystems, являющейся одним из крупнейших производителей дронов.

Хасапов выступил в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве на прошлой неделе, организованном правительством, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов и покупателей. Руководитель Ukrspecsystems заявил, что его компания не получает достаточно государственных контрактов на свои производственные мощности. Хасапов сказал, что "у государства нет средств, чтобы это купить".

Единственным заказчиком для украинских производителей дронов являются государство и фонды, привлекающие частное финансирование для армии. Как объяснил Мариковский, это означает, что компании часто сталкиваются с краткосрочными или отложенными контрактами и не имеют долгосрочных гарантий на закупку и тестирование дорогостоящих компонентов.

Ukrspecsystems – одна из немногих украинских компаний-производителей беспилотников, недавно начавших производство своей продукции в Польше, пытаясь обойти запрет на экспорт. Мариковский сказал, что эта тенденция вызывает обеспокоенность в Украине, поскольку может привести к оттоку мозгов и сокращению налоговых поступлений. И это еще одна причина для просмотра запрета. Руководитель компании предупредил, что без возобновления экспорта цены на беспилотники украинского производства, скорее всего, возрастут.

В отрасли надеются, что снятие запрета на экспорт будет побуждать западных партнеров выделить помощь украинским производителям дронов. Несколько партнеров пообещали приобрести для украинской армии беспилотники местного производства, но программы все еще находятся в зачаточном состоянии.

К слову, главный редактор издания Defense Express Олег Катков выразил мнение, что у Украины есть все возможности, чтобы нарастить производство дронов до 1,5 млн единиц в год. В частности – необходимых на фронте FPV-дронов.

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