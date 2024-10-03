Украина может нарастить производство дронов до 1,5 млн в год — Defense Express

Украина имеет все возможности для того, чтобы нарастить производство беспилотников до 1,5 млн штук в год, в том числе необходимых на фронте fpv- дронов.

Такое мнение высказал редактор Defense Express Олег Катков.

Он напомнил, что официальные лица и производители ранее неоднократно заявляли о возможности значительно нарастить производство дронов.

"Когда речь идет о 1,5 млн дронов, 80 — 90% из них будут именно fpv-дроны, их нужно в очень большом количестве. За видео по уничтожению целей с помощью fpv-дронов стоит далеко не один пуск. Это также надо понимать, что у врага есть РЭБ и все остальное. В меньшем количестве будут изготавливать, конечно, DJI Matrice, "Баба Яга", то есть тяжелые мультикоптеры. .

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Он отметил, что это обычное распределение, в то же время это называется дронами.

"К тому же в эту категорию дронов также, наверное, нужно вносить Magura, наземные боевые платформы, но их тоже будет меньше. Дело в том, что fpv-дрон — самый массовый. Поэтому когда говорят о 1,5 млн дронов, то да, из них огромное количество будет именно fpv-дронов", — сообщил Катков.

Эксперт заявил, что Китай является главным поставщиком комплектующих для беспилотников.

"Большое количество миллионного показателя, она же fpv-дроны, состоит на 90%, если не больше, из китайских комплектующих. Это платы, двигатели, камеры, системы связи, провода даже, наверное, китайские. То есть, Украина производит, конечно,, определенные комплектующие к fpv-дронам, но надо понимать, что главный поставщик комплектующих — Китай, и именно в Китае все это массово закупают, и собирают уже из комплектующих в Украине. В Украине достаточно ограничено производство электронных компонентов и плат, в частности чипов микроэлектроники в целом", — добавил он.

Напомним, ранее руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская заявила, что изготовить до конца 2024 года один миллион дронов для Сил обороны Украины вполне реально, но этого количества будет недостаточно.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия существенно увеличила производство Shahed-136.

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