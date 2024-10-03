Массовый расстрел украинских военнопленных: в США отреагировали

В Соединенных Штатах пока нет дополнительной информации о массовом расстреле украинских военнопленных россиянами, но следует учитывать, что РФ совершает зверства в Украине с самого начала вторжения в 2022 году.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

Он заявил, что в Госдепе видели сообщения о массовом расстреле украинских пленных.

"Мы видели эти сообщения (о расстреле россиянами украинских пленных – ред.). У меня нет независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время в более широком контексте Миллер отметил, что "с самого начала конфликта Россия совершает ужасные действия".

Напомним, ранее сообщалось, что российское командование одобряет казни военнопленных бойцов ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что прокуратура сообщила подробности расстрела украинских пленников на Покровском направлении.

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