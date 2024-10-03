В Сумской области раздалось 168 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 75 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 168 взрывов. Обстрелы потерпели Верхнесыворотская, Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Березовская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Шалыгинская община: произведен удар FPV дронами (5 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Белопольское общество: враг бил из минометов (39 взрывов), КАБ (4 взрыва), FPV дронами (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (9 взрывов).

Краснопольское общество: нанесены удары FPV дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), артобстрелы (24 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Эсманьское общество: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов).

Березовская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).

Середино-будская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины (2 взрыва).

Миропольское общество: были артобстрелы (6 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-новгородская община: россияне били из артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (2 взрыва).

Николаевская община: произведен пуск КАБ (1 взрыв).

Хотинская община: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Верхнесыворотская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Свеское общество: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв).

Великописаревское общество: произведен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Украине летали вражеские беспилотники.

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