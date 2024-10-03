В Сумской области раздалось 168 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 75 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 168 взрывов. Обстрелы потерпели Верхнесыворотская, Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Березовская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Шалыгинская община: произведен удар FPV дронами (5 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Белопольское общество: враг бил из минометов (39 взрывов), КАБ (4 взрыва), FPV дронами (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
- Краснопольское общество: нанесены удары FPV дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), артобстрелы (24 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Эсманьское общество: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов).
- Березовская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Середино-будская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины (2 взрыва).
- Миропольское общество: были артобстрелы (6 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).
- Зноб-новгородская община: россияне били из артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (2 взрыва).
- Николаевская община: произведен пуск КАБ (1 взрыв).
- Хотинская община: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Верхнесыворотская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Свеское общество: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв).
- Великописаревское общество: произведен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Украине летали вражеские беспилотники.
Читайте также: