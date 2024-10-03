ЦРУ расширяет программу вербовки агентуры в РФ

В Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов заявили о расширении кампании по вербовке информаторов в России.

Об этом информирует агентство Reuters.

В ЦРУ учли информацию инструкции на китайском, фарсе и корейском языках о том, как безопасно связаться со спецслужбами США для привлечения в работу.

"Наши усилия на этом фронте были успешны в России, и мы хотим убедиться, что люди в других авторитарных режимах знают, что мы открыты для бизнеса", – заявил представитель разведывательного агентства США.

В видеоролике ЦРУ указывается на китайском языке о необходимости обращаться через официальный вебсайт, используя надежные зашифрованные виртуальные частные сети (VPN) или сеть TOR.

Стремление Вашингтона получать больше информации обусловлено тем, что в последнее время сотрудничество между РФ, Китаем и Ираном значительно усилилось и становится более активным в военном плане.

Вместе с тем, в ЦРУ признают Китай, КНДР, Иран и РФ как "тяжелые цели" (hard targets) – страны, во власти которых трудно найти информаторов.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава ЦРУ ответил, может ли разрешение на удары по России спровоцировать третью мировую войну.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор ЦРУ рассказал, чего стоят ядерные угрозы Кремлю.

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