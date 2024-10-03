В Киеве работала ПВО: обломки БПЛА упали в Деснянском районе

Информация о пострадавших не поступала.

В Киеве в результате падения обломков в Деснянском районе города была повреждена многоэтажка.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

В сообщении указывается, что силы противовоздушной работы работали по вражеским беспилотникам.

"В Киеве работало ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка. Без пожара. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Позже в КМВА уточнили, что видимые повреждения здания и пожар отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по Харькову загорелись многоэтажка и десяток автомобилей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы.

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