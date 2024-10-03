У Києві працювала ППО: уламки БпЛА впали у Деснянському районі

Інформація про постраждалих не надходила.

У Києві внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста було пошкоджено багатоповерхівку.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

У повідомленні вказується, що сили протиповітряної роботи працювали по ворожих безпілотниках.

"В Києві працювало ППО. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у КМВА уточнили, що видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Харкову загорілися багатоповерхівка та десяток автомобілів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи.

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