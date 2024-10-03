Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.

БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини та Чернігівщини;

БпЛА на сході, центрі та заході Чернігівської області курсом на захід;

БпЛА підлітає до Києва з південно-східного напрмку;

БпЛА на Житомирщині у напрямку Коростень;

БпЛА в районі Білої Церкви курс північно-західний;

БпЛА з Черкащини на Київщину, напрямок Київ

БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок південний;

БпЛА з Полтавщини заходить на Черкащину;

БпЛА на заході Кіровоградщини, курс північно-західний через Черкаську область;

БпЛА на півночі Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини та на сході північно-західним курсом;

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;

БпЛА на Одещині (район Миколаївки, Подільська, Ширяєва та Петрівки) курсом на північний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі під час атаки російських дронів Румунія піднімала чотири винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Одещину.

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