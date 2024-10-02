Вночі під час атаки російських дронів Румунія піднімала чотири винищувачі

Літаки не не зафіксували "Шахедів" у повітряному просторі Румунії.

Вночі проти 2 жовтня під час атаки безпілотників "Шахедів" по Україні сусідня Румунія оголошувала повітряну тривогу та підіймала винищувачі.

Про це повідомляє видання Digi24.

Російські дрони фіксували поблизу північної частини повіту Тульча. Близько 2:40 населенню розіслали сповіщення про небезпеку.

"Для спостереження за російськими "Шахедами" румунське міноборони вирішило підняти два румунських винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які базуються у Румунії. Іспанські літаки завершили свою місію приблизно о 3:00, а румунські – о 5:00", - йдеться у повідомленні.

Зрештою вони не зафіксували "Шахедів" у повітряному просторі Румунії.

Як повідомлялося, через нічну атаку дронів на одному КПП зупинили пропускні операції. Йдеться про пункт пропуску "Орлівка" в Одеській області, що межує з румунським містом Ісакча.

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