Мир может это прекратить: Зеленский отреагировал на обстрел Харькова (видео)

В результате вражеского удара пострадали 10 человек.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел управляемыми авиационными бомбами Харькова, совершенными российскими захватчиками.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Зеленского в Telegram.

Он заявил, что российские оккупанты нанесли удар по обычному жилому дому в городе.

"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь", — заявил президент.

Кроме того, президент заявил, что у мира есть необходимая для Украины помощь, чтобы прекратить такие удары.

"И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", — сказал Зеленский.

В свою очередь глава города Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по Харькову загорелись многоэтажка и десяток автомобилей.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы.

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