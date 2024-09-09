Путин продолжит угрожать "ядершей": в ISW прокомментировали заявления директора ЦРУ

По оценке ЦРУ, Россия рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года.

Глава Кремля Владимир Путин будет периодически угрожать ядерным оружием, но эти угрозы не должны пугать Запад.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW считают это "частью усилий Кремля способствовать самосдерживанию Запада и влиять на ключевые моменты в политических дебатах по поддержке Украины".

Бернс заявил, что ЦРУ оценило, что Россия рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года и что он контактировал по этому вопросу с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным.

"Оценка ЦРУ относительно возможной готовности России применить тактическое ядерное оружие в Украине осенью 2022 года отвечала усилению российской риторики по ядерному противостоянию на фоне успешных украинских контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях. Однако эта риторика, скорее всего, была частью рутинной информационной операции, направленной на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, чем показателем готовности России применить ядерное оружие", — говорится в сообщении.

Американские аналитики отмечают, что Кремль неоднократно ссылался "на едва завуалированные угрозы ядерной конфронтации между Россией и Западом во время ключевых моментов политических дискуссий по дальнейшей военной помощи Украине". Например, осенью 2022 года Россия хотела вызвать страх среди тех, кто принимает решения.

ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли использует ядерное оружие в Украине или в другом месте.

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