Эксперт рассказал о развале российской агентурной сети на Западе

Российские шпионы больше не могут полноценно действовать под дипломатическим прикрытием.

После начала полномасштабной войны против Украины российская разведка в странах Запада упустила много возможностей, но все еще имеет свои сети шпионов.

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Такое мнение в эфире Эспрессо выразил руководитель "Центра исследований безопасности "СЭНСС", министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш.

Он заявил, что согласно данным аналитиков, у России все еще остается своя агентурная сеть на Западе, но возможности Кремля теперь ограничены.

"Единственное, что сейчас меняются возможности у россиян действительно в худшую сторону, потому что все дипломаты, которые были под прикрытием, почти все, идентифицированы, их высылают. А дипломаты, которые еще остаются в статусе дипломата, половина из них известны, половина неизвестна, на различные разведывательные органы России работают", — сказал Черныш.

Он отметил, что российским дипломатам хотят запретить возможности двигаться вне стран пребывания, то есть возможности прикрытия под крышей международных организаций.

"Например, в Вене их там пруд пруди, или в Женеве, Швейцарии — там, где расположены эти Международные ООНовские организации, разнообразные международные федерации, там есть возможность прикрываться, то, конечно, там сложно работать. Но постоянно россиян там прижимают, поэтому меняются модели работы", – сказал он.

Черныш отметил, что российские разведчики ищут страны, в которых их агентам будет действовать легче.

Несколько случаев, когда задерживают в Международном уголовном суде. Недавно в Словении, где обменяли выходцев из Латинской Америки якобы. сотрудничать, чем в других странах. Поэтому пытаются заходить через другие регионы мира, но это долгая кропотливая работа, и не так быстро это все настраивается. – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль пытается привлечь немцев в шпионаж после массового выдворения российских дипломатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Словении осудили и выдворили российских супругов за шпионаж с поддельными паспортами.

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