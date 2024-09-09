Астрологический прогноз на 9 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергия, наполняющая организм, создаст ощущение всесильности и вседозволенности, что может привести к не самым приятным последствиям. Нужно направить ее в правильное русло, тогжа можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными.
Символ дня: Жезл.
Стихия дня: Металл.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: особого внимания потребуют болезни, связанные с органами дыхания – их запускать нельзя, необходимо при первых же симптомах обратиться к врачу.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: стрижку – как и любые другие манипуляции с волосами – нужно перенести на другое время
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, поэтому их необходимо запомнить и расшифровать.
Табу дня: необходимо продумывать каждое слово – неосторожное высказывание может иметь серьезные последствия.
Цитата дня: «Красивая ложь? Внимание! Это уже творчество» (Станислав Ежи Лец).
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