Астрологический прогноз на 9 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергия, наполняющая организм, создаст ощущение всесильности и вседозволенности, что может привести к не самым приятным последствиям. Нужно направить ее в правильное русло, тогжа можно будет решить проблемы, которые до этого считались неподъемными.

Символ дня: Жезл.

Стихия дня: Металл.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: особого внимания потребуют болезни, связанные с органами дыхания – их запускать нельзя, необходимо при первых же симптомах обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: стрижку – как и любые другие манипуляции с волосами – нужно перенести на другое время

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной верхушкой.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, поэтому их необходимо запомнить и расшифровать.

Табу дня: необходимо продумывать каждое слово – неосторожное высказывание может иметь серьезные последствия.

Цитата дня: «Красивая ложь? Внимание! Это уже творчество» (Станислав Ежи Лец).

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