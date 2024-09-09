Астрологічний прогноз на 9 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія, що наповнює організм, створить відчуття всесильності та вседозволеності, що може призвести до не найприємніших наслідків. Потрібно направити її у правильне русло, тоді можна буде вирішити проблеми, які до цього вважалися непідйомними.

Символ дня: Жезл.

Стихія дня: Метал.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: сапфір, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатимуть хвороби, пов'язані з органами дихання, – їх запускати не можна, необхідно за перших симптомів звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати та постувати.

Стрижка дня: стрижку – як і будь-які інші маніпуляції з волоссям – потрібно перенести на інший час

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів з їстівною верхівкою.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани на залучення талану у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сновидіння цієї ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання, тому їх необхідно запам'ятати та розшифрувати.

Табу дня: необхідно продумувати кожне слово – необережне висловлювання може мати серйозні наслідки.

Цитата дня: «Гарна брехня? Увага! Це вже творчість» (Станіслав Єжи Лец).

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