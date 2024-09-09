Укрзалізниця змінює маршрут частини поїздів через технічні проблеми: список

Перелік зміни руху поїздів може змінюватись.
Укрзалізниця змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка через технічні проблеми.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.
"Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка", - йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що через зміну станеться затримка деяких рейсів.
- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
- №110 Львів – Херсон;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №88 Ковель – Запоріжжя;
- №40 Солотвине – Запоріжжя;
- №4 Ужгород – Запоріжжя;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №75/76 Кривий Ріг – Київ;
- №85/86 Запоріжжя – Львів;
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.
В Укрзалізниці заявили, що перелік може змінюватись, тому закликає слідкувати за оновленнями й оголошеннями начальників поїздів та дикторів на вокзалах.
"Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож. Ми приносимо щирі вибачення за ці оперативні зміни. Бригади залізничників і вся необхідна техніка уже працюють над усуненням проблеми", - додали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія масовано атакувала залізницю у двох областях.
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