Укрзалізниця змінює маршрут частини поїздів через технічні проблеми: список

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка через технічні проблеми.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

"Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що через зміну станеться затримка деяких рейсів.

№181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

№6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

№110 Львів – Херсон;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№88 Ковель – Запоріжжя;

№40 Солотвине – Запоріжжя;

№4 Ужгород – Запоріжжя;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

№85/86 Запоріжжя – Львів;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль.

В Укрзалізниці заявили, що перелік може змінюватись, тому закликає слідкувати за оновленнями й оголошеннями начальників поїздів та дикторів на вокзалах.

"Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож. Ми приносимо щирі вибачення за ці оперативні зміни. Бригади залізничників і вся необхідна техніка уже працюють над усуненням проблеми", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія масовано атакувала залізницю у двох областях.

Читайте також: