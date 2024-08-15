"Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських квитків: що відомо

АТ "Укрзалізниця" створює модель, яка буде основою зміни тарифів на пасажирські перевезення. Вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби.

Про це повідомив керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський в інтерв'ю Forbes.

З його слів, держкомпанія має намір розробити модель, яка передбачає кілька тарифних змін.

Модель базуватиметься на поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції, а також планується відпустити ціни на "СВ" та прив'язати вартість квитків до попиту.

Крім того, компанія звернулася до уряду із проханням прибрати державне регулювання на ціни квитків класу "СВ".

"Незважаючи на високу вартість, їх розкуповують найшвидше", - пояснив він.

Ще одна пропозиція передбачає введення гнучкішої, динамічнішої тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки в залежності від годин і днів та інших параметрів. Водночас залишатимуться найбільш доступні тарифи для тих, для кого саме критична вартість.

Раніше повідомлялося, що 2024 року "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на 3–72% на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.

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