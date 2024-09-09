В Сумской области прогремели 243 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 91 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 243 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Сумская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Шалыгинская, Свеская, Березовская, Новослободская, Путивльская, Ямпольская, Середино-Будская общины.

Хотинская община: враг нанес удар КАБ (1 взрыв), также избивал из миномета (2 взрыва).

Юношеское общество: удар КАБ (2 взрыва), удар дроном-камикадзе (1 взрыв).

Миропольское общество: удар FPV-дроном (2 взрыва).

Белопольское общество: враг совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Сумская община: россияне вели обстрел из РСЗО (2 взрыва), в результате чего получили ранения два гражданских человека.

Краснопольская община: враг вел минометный обстрел (8 взрывов), артиллерийский (10 взрывов), обстрел из танка (12 взрывов), совершил атаку FPV-дроном (4 взрыва), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (12 взрывов),

Эсманьская община: сброс с БПЛА взрывных устройств (1 взрыв) и обстрел из артиллерии (2 взрыва).

Шалыгинская община: удар FPV-дроном (5 взрывов), дроном-камикадзе (1 взрыв), обстрел из РСЗО (77 взрывов).

Великописаревское общество: удар FPV-дроном (6 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), удары дроном-камикадзе (7 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (15 взрывов).

Середино-будская община: удар дроном-камикадзе типа FPV (10 взрывов) и удары FPV-дроном (и взрыв), также враг бил из артиллерии (4 взрыва).

Березовское общество: удар КАБ (3 взрыва).

Ямпольская община: россияне совершили пуск КАБ (1 взрыв).

Новослободская община: враг совершил пуск КАБ (1 взрыв), удар дроном FPV (1 взрыв), дроном-камикадзе (1 взрыв).

Путивльская община: минометный обстрел (2 взрыва).

Свеское общество: удары КАБ (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.

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