На Сумщині пролунало 243 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 91 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 243 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Сумська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Свеська, Березівська, Новослобідська, Путивльська, Ямпільська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух), також бив з міномета (2 вибухи).

Юнаківська громада: удар КАБ (2 вибухи), удар дроном-камікадзе (1 вибух).

Миропільська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Сумська громада: росіяни вели обстріл з РСЗВ (2 вибухи), внаслідок чого отримали поранення двоє цивільних людей.

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський (10 вибухів), обстріл з танка (12 вибухів), здійснив атаку FPV-дроном (4 вибухи), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (12 вибухів),

Есманьська громада: здійснено скид з БПЛА вибухових пристроїв (1 вибух) та обстріл з артилерії (2 вибухи).

Шалигинська громада: удар FPV-дроном (5 вибухів), дроном-камікадзе (1 вибух), обстріл з РСЗВ (77 вибухів).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (6 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), удари дроном-камікадзе (7 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (15 вибухів).

Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (10 вибухів) та удари FPV-дроном (й вибух), також ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Березівська громада: удар КАБ (3 вибухи).

Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух), удар дроном FPV (1 вибух), дроном-камікадзе (1 вибух).

Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Свеська громада: удари КАБ (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.

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