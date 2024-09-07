Екіпаж "Білі янголи" евакуював дітей з-під обстрілів ворожих дронів

Поліцейський екіпаж евакуював з лінії фронту дві родини: багатодітну з п’ятьма дітьми та 4-річну дівчинку з мамою.

У місті Гірник Донецької області правоохоронцям вдалося евакуювати під обстрілом ворожого дрона дві родини з дітьми.

Про це повідомила поліція Донецької області.

Екіпаж поліції вивіз з лінії фронту дві родини: багатодітну сім’ю з п’ятьма дітьми та 4-річну Віолетту разом із мамою. Всі вони наразі перебувають у безпеці.

Місцева мешканка разом із своєю 4-річною донькою Віолетою вирішила евакуюватися через постійні обстріли, оскільки дитина дуже лякалася вибухів. Родина перечікувала ворожі удари у власному будинку, але, зрештою, вирішила покинути своє житло.

Багатодітна сім’я, яка складалася з чотирьох дівчат віком від 5 до 15 років і дворічного хлопчика, також змушена була евакуюватися через обстріли. Під час підготовки до евакуації над автомобілями завис ворожий дрон, що міг завдати удару в будь-який момент. Поліцейські оперативно посадили родину в бронекапсулу та швидко вирушили з небезпечного місця. Сім’я також взяла з собою своїх домашніх улюбленців – цуценят.

Поліцейський офіцер громади Костянтин Туницький, який допомагає людям виїжджати з-під обстрілів разом із групою "Білий янгол", зазначає, що місто Гірник зазнає атак зі ствольної артилерії та касетних боєприпасів, а також активізувалася ворожа авіація. Кількість жертв зростає, і в місті залишається ще багато людей.

Нагадаємо, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх закликав жителів п’яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів, зокрема Глухова, Есмані, Свеси, Манухівки та Іванівки, до евакуації.

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