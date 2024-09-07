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Усе затонуло: ЗСУ знищили понтонні переправи на Курщині (відео)

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Усе затонуло: ЗСУ знищили понтонні переправи на Курщині (відео)

Бойова робота у Курській області / Ілюстративне фото / Фото: скриншот з відео

Ворог продовжує зазнавати втрат.

У Глушківському районі Курської області знищено понтонні переправи та зенітно-ракетну систему "Оса" РФ. Задання виконане за допомогою касетних ракет GMLRS.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Вони затонули", – пише журналіст.

ЗСУ знищили понтонні переправи на Курщині

ЗСУ знищили понтонні переправи на Курщині

Українські сили продовжують спроби вийти на трасу 38К-017 (Курськ – Рильськ).

Раніше йшлося про те, що війська РФ нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області - на північний схід від Журавлів (на схід від Коренево).

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