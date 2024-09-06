У Міноборони Британії оцінили наступ ЗСУ на Курщині

Наступ ЗСУ на Курщині очевидно поставив російського президента Володимира Путіна у "глухий кут", оскільки він залишив деякі ділянки свого кордону без захисту.

Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час виступу на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини.

За його словами, непохитна підтримка України є його "головним завданням". Тоді як атака українських військ на Курську область поставила президента Росії у "глухий кут".

"Я пишаюся тим, що Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом", – сказав він.

Крім того, Джон Гілі зазначив, що наступ на Курську область Росії очевидно "поставив Путіна у глухий кут"

"І тепер йому все ще доведеться вирішити, як реагувати на це, тоді як Україна зберігає свої позиції у цьому регіоні", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський озвучив втрати росіян під час Курської операції.

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