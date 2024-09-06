"Тотальний репутаційний удар по РФ": Коваленко підбив підсумки Курської операції за місяць

Через місяць після початку Курської операції ЗСУ російським військам так і не вдалося стабілізувати ситуацію.

За місяць після початку операції Сили оборони України встановили контроль над територією Курської області РФ площею понад 1300 км². Таким чином була створена буферна зона на кордоні з Сумською областю України.

Про успіхи українських військ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Сили оборони України змусили відтягнути частину сил і засобів російських окупаційних військ з інших ділянок зони бойових дій в Україні до Курської області. Станом на 6 серпня [дата початку Курської операції ЗСУ – ред.] у Курській області перебувало угруповання росіян чисельністю до 10 тисяч особового складу. На сьогодні – це 35 тисяч", – зазначив Коваленко.

Він додав, що за офіційними даними України, які озвучив президент Володимир Зеленський, кількість втрат росіян у Курській області становить 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

"Станом на сьогодні російські окупаційні війська, попри посилення курського угруповання, не можуть стабілізувати ситуацію і продовжують втрачати територію. Тобто вони змушені й надалі гнати ще сили та засоби з зони бойових дій в Україні до Курської області, щоб збільшити контингент щонайменше до 50 тисяч тіл", – вважає експерт.

Коваленко також нагадав і про інші успіхи Сил оборони України в Курській області. Зокрема, окупантам перерізали найближчу та найважливішу рокадну залізничну гілку через Суджу, таким чином значно ускладнивши логістику. Паралельно була порушена й автомобільна логістика після взяття під контроль низки ключових доріг на Курщині та встановлення часткового вогневого впливу на трасу Е-38 – основну автомобільну артерію з Курська до Рильська.

"Фактично контрольована територія в Курській області дозволяє завдавати ударів углиб території Росії", – наголосив військово-політичний оглядач.

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Українські підрозділи також взяли під контроль найбільшу газорозподільну станцію в Суджі, що Коваленко вважає "дуже важливим козирем". Водночас за місяць Курської операції Україна значно збільшила обмінний фонд військовополонених.

"У перші дні Курської операції російські представники заявляли про припинення будь-яких переговорів з Україною, зокрема щодо обміну полоненими. Але 24 серпня пройшов обмін 115 на 115. Російське керівництво змушене йти на контакти з урахуванням колосальної кількості полонених, яких захопили Сили оборони", – наголосив експерт.

На його думку, ще один важливий аспект Курської операції – "тотальний репутаційний удар по Росії, рівня якого не було від часів Другої світової війни".

"Факт залишається фактом. Курська операція принизила Росію так, як ніхто й ніколи її не принижував. І вдіяти з цим вона нічого не може, що є ще більшим приниженням. Безсилля, яке побачили всі", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, на думку міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, наступ ЗСУ на Курщині, очевидно, поставив Путіна у "глухий кут", оскільки він залишив деякі ділянки свого кордону без захисту.

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