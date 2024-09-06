Провал і переваги: Курську операцію оцінив австралійський генерал

План України – телеграфувати Путіну, що вона утримуватиме територію РФ та знищуватиме цілі стільки, скільки буде потрібно для досягнення цілей.

Курська операція все ще має потенційні дипломатичні переваги, навіть якщо не всі військові цілі будуть досягнуті.

Таку думку висловив австралійський генерал у відставці та науковий співробітник Інституту Лоуї Мік Раян, повідомляє The New York Times.

Раян зазначив, що незважаючи на невдачу України з тим, аби відтягти російські війська з Донбасу, Курська операція "змусила Захід принаймні переглянути деякі свої стратегічні припущення щодо можливостей України".

Також читайте Сирський оприлюднив п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

"На жаль, це не призвело до зміни стратегії від "захищати Україну стільки, скільки знадобиться", що є стратегією на поразку", – вважає генерал.

Він також висловив думку, що план Києва, схоже, спрямований на те, щоб телеграфувати президенту Росії Володимиру Путіну, "що Україна утримуватиме територію Росії та знищуватиме російські сили та стратегічні цілі стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення цілей".

У публікації зазначається, що водночас теорія перемоги Путіна ґрунтується на ідеї, що він може пережити готовність Заходу надати потужну військову підтримку Києву, одночасно порушуючи здатність України функціонувати, руйнуючи критично важливу інфраструктуру, пригнічуючи економіку та тероризуючи населення через ракетні удари та атаки дронами.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили утримуватимуть територію Курщини, "оскільки вона є невід'ємною частиною плану перемоги України, який буде представлений нашим міжнародним партнерам, зокрема США".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.