Экипаж "Белые ангелы" эвакуировал детей из-под обстрелов вражеских дронов

Полицейский экипаж эвакуировал с линии фронта две семьи: многодетную с пятью детьми и четырехлетнюю девочку с мамой.

В городе Горняк Донецкой области правоохранителям удалось эвакуировать под обстрелом вражеского дрона две семьи с детьми.

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

Экипаж полиции вывез с линии фронта две семьи: многодетную семью с пятью детьми и 4-летнюю Виолетту вместе с мамой. Все они находятся в безопасности.

Местная жительница вместе со своей 4-летней дочерью Виолеттой решила эвакуироваться из-за постоянных обстрелов, поскольку ребенок очень пугался взрывов. Семья пережидала вражеские удары в собственном доме, но в конце концов решила покинуть свое жилье.

Многодетная семья, которая состояла из четырех девушек от 5 до 15 лет и двухлетнего мальчика, также вынуждена была эвакуироваться из-за обстрелов. Во время подготовки к эвакуации над автомобилями завис вражеский дрон, который мог нанести удар в любой момент. Полицейские оперативно усадили семью в бронекапсулу и быстро отправились с опасного места. Семья также взяла с собой своих домашних любимцев – щенков.

Полицейский офицер общины Константин Туницкий, который помогает людям выезжать из-под обстрелов вместе с группой "Белый ангел", отмечает, что город Горняк подвергается атакам со ствольной артиллерии и кассетных боеприпасов, а также активизировалась вражеская авиация. Число жертв растет, и в городе остается еще много людей.

Напомним, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх призвал жителей пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов, в частности, Глухова, Эсмани, Свесы, Мануховки и Ивановки, к эвакуации.

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