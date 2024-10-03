Сын защитника Украины погиб в боях на юге Ливана

Сын защитника Украины, 22-летний боец израильской армии Назар Иткин погиб в бою на юге Ливана.

Об этом сообщили главный раввин Украины Моше Реувен Асман и Israelinfo.

По словам раввина, отец погибшего израильского военного Давид Иткин, хоть и совсем не молодой, но с первых дней вторжения РФ, ушел в терроборону. Он защищал Киевскую область, затем воевал на Харьковском направлении.

Сын украинского защитника, 22-летний Назар, проживал в израильском городе Кирьят-Ата. Он был бойцом спецназа "Эгоз" и погиб в бою на юге Ливана.

Назар Иткин

"Это еще одно из доказательств, что война в Украине и в Израиле – это одно общее горе", – отметил главный раввин Моше Реувен Асман.

Напомним, что в ночь на вторник, 1 октября, израильские сухопутные войска вошли в Ливан.

Ранее Моше Реувен Асман сообщил, что на войне против РФ погиб его приемный сын.

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