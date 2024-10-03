Син захисника України загинув у боях на півдні Лівану

Син захисника України, 22-річний боєць ізраїлської армії Назар Іткін загинув у бою на півдні Лівану.

Про це повідомивли головний рабин України Моше Реувен Асман і Іsraelinfo.

За словами рабина, батько загиблого ізраїльського військового Давид Іткін, хоч і зовсім не молодий, але з перших днів вторгнення РФ, пішов у тероборону. Він захищав Київську область, потім воював на Харківському напрямку.

Син українського захисника, 22-річний Назар проживав в ізраїльському місті Кір'ят-Ата. Він був бійцем спецназу "Егоз" і загинув у бою на півдні Лівану.

Назар Іткін

"Це ще один із доказів, що війна в Україні і в Ізраїлі – це одне спільне горе", – зазначив головний рабин Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що у ніч проти вівторка, 1 жовтня, ізраїльські сухопутні війська увійшли до Лівану.

Раніше Моше Реувен Асман повідомив, що на війні проти РФ загинув його прийомний син.

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