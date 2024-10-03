ЦРУ розширює програму вербування агентури у РФ

У Центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів заявили про розширення кампанії щодо вербування інформаторів у Росії.

Про це інформує агентство Reuters.

У ЦРУ облікували інформацію інструкції китайською, фарсі та корейською мовами про те, як безпечно звʼязатися зі спецслужбами США для залучення у роботу.

"Наші зусилля на цьому фронті були успішними в Росії, і ми хочемо переконатися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для бізнесу", – заявив представник розвідувального агентства США.

У відеоролику від ЦРУ вказується китайською мовою про необхідність звертатися через офіційний вебсайт, використовуючи надійні зашифровані віртуальні приватні мережі (VPN) або мережу TOR.

Прагнення Вашингтона отримувати більше інформації обумовлено тим, що останнім часом співпрацю між РФ, Китаєм та Іраном значно посилилася і стає більше активною у військовому плані.

Разом з тим у ЦРУ визнають Китай, КНДР, Іран та РФ як "важкі цілі" (hard targets) – країни, у владі яких важко знайти інформаторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній голова ЦРУ відповів, чи може дозвіл на удари по Росії спровокувати третю світову війну.

Крім того, ми раніше інформували, що директор ЦРУ розповів, чого варті ядерні погрози Кремля.

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