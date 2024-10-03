На Сумщині пролунало 168 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 75 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 168 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Шалигинська громада: здійснено удар FPV дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (39 вибухів), КАБ (4 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (9 вибухів).

Краснопільська громада: завдано удари FPV дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів), артобстріли (24 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), артобстріли (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).

Березівська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).

Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади (2 вибухи).

Миропільська громада: були артобстріли (6 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи), FPV дронами (2 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Верхньосироватська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що уночі в Україні літали ворожі безпілотники.

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