Мобілізація громадян до 25 років: у Раді дали пояснення

Військові та міжнародні партнери заявляють про необхідність зниження мобілізаційного віку.
Військове керівництво після проведення консультацій погодилось на те, щоб виключити можливість проведення мобілізації для громадян віком до 25 років.
Про це в етері телеканалу Еспресо розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.
Він заявив, що позиція військових полягає в тому, що мобілізаційний вік необхідно зменшувати, про що нещодавно заявляв секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
"Щодо зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних, про яке раніше говорив Роман Костенко, то це позиція самих військових. Зокрема, й представників наших партнерів. Вони вважають, що молоді люди будуть більш ефективними на полі бою. Втім, ми у Верховній Раді поки що не розглядаємо питання зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних", - повідомив Цимбалюк.
Він заявив, що наразі мобілізація громадян до 25 років проводиться, але лише за власним бажанням.
"Нам вдалось досягнути з військовим керівництвом країни про те, що громадяни до 25 років не будуть мобілізовувати до лав ЗСУ. Будь-який призов військовозобовʼязаних до 25 років буде виключений. Це стосується як обмежено придатних, так і інших категорій військовозобовʼязаних. Громадян до 25 років можуть мобілізувати до ЗСУ лише за власним бажанням. Тобто людину можуть призвати лише добровольцем і звичайно тих, хто вже має військовий досвід. Втім, тих, хто до 25 років вже має військовий досвід дуже мало". - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці отримуватимуть повістки з QR-кодом.
Крім того, ми раніше інформували, що у ВР заявили про потребу зниження призовного віку.
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