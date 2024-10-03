Мобілізація громадян до 25 років: у Раді дали пояснення

Військове керівництво після проведення консультацій погодилось на те, щоб виключити можливість проведення мобілізації для громадян віком до 25 років.

Про це в етері телеканалу Еспресо розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.

Він заявив, що позиція військових полягає в тому, що мобілізаційний вік необхідно зменшувати, про що нещодавно заявляв секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Щодо зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних, про яке раніше говорив Роман Костенко, то це позиція самих військових. Зокрема, й представників наших партнерів. Вони вважають, що молоді люди будуть більш ефективними на полі бою. Втім, ми у Верховній Раді поки що не розглядаємо питання зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних", - повідомив Цимбалюк.

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Він заявив, що наразі мобілізація громадян до 25 років проводиться, але лише за власним бажанням.

"Нам вдалось досягнути з військовим керівництвом країни про те, що громадяни до 25 років не будуть мобілізовувати до лав ЗСУ. Будь-який призов військовозобовʼязаних до 25 років буде виключений. Це стосується як обмежено придатних, так і інших категорій військовозобовʼязаних. Громадян до 25 років можуть мобілізувати до ЗСУ лише за власним бажанням. Тобто людину можуть призвати лише добровольцем і звичайно тих, хто вже має військовий досвід. Втім, тих, хто до 25 років вже має військовий досвід дуже мало". - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці отримуватимуть повістки з QR-кодом.

Крім того, ми раніше інформували, що у ВР заявили про потребу зниження призовного віку.

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