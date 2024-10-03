Вибухи пролунали у низці регіонів України

В ніч проти 3 жовтня у Хмельницькій області, а також в Івано-Франківську пролунали вибухи. Також повідомляється про вибухи на Київщині.

Про це інформує Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи на Хмельниччині було чутно вдруге за ніч.

"В Івано-Франківську чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу на Київщині працює протиповітряна оборона, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі під час атаки російських дронів Румунія піднімала чотири винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Одещину.

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