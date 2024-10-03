Взрывы прозвучали в ряде регионов Украины

В ночь на 3 октября в Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Также сообщается о взрывах в Киевской области.

Об этом информирует Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы в Хмельницкой области были слышны второй раз за ночь.

"В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

В свою очередь в Киевской области работает противовоздушная оборона, сообщили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью во время атаки российских дронов Румыния поднимала четыре истребителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Одесщину.

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