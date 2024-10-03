Мобилизация граждан до 25 лет: в Раде дали объяснение

Военное руководство после проведения консультаций согласилось на то, чтобы исключить возможность мобилизации для граждан в возрасте до 25 лет.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Он заявил, что позиция военных состоит в том, что мобилизационный возраст необходимо уменьшать, о чем недавно заявлял секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"О снижении мобилизационного возраста военнообязанных, о котором ранее говорил Роман Костенко, это позиция самих военных. В частности, и представителей наших партнеров. Они считают, что молодые люди будут более эффективными на поле боя. Впрочем, мы в Верховной Раде пока не рассматриваем". вопрос снижения мобилизационного возраста военнообязанных", — сообщил Цымбалюк.

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Он заявил, что мобилизация граждан до 25 лет проводится, но только по собственному желанию.

"Нам удалось достичь с военным руководством страны о том, что граждане до 25 лет не будут мобилизовывать в ряды ВСУ. Любой призыв военнообязанных до 25 лет будет исключен. Это касается как ограниченно годных, так и других категорий военнообязанных. Граждан до 25 лет могут мобилизовать в ВСУ только по собственному желанию. То есть человека могут призвать только добровольцем и, конечно, уже имеющих военный опыт. – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы будут получать повестки с QR-кодом.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВР заявили о необходимости снижения призывного возраста.

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