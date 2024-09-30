На Дніпропетровщині енергетики потрапили під ворожий обстріл: деталі

Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, коли її атакували дронами.

Сьогодні, 30 вересня, на Дніпропетровщині українські енергетики потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомляє ДТЕК на своєму телеграм-каналі.

Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами.

На щастя, енергетики встигли сховатися та залишились неушкодженими. Дрон окупантів влучив у службову автівку та повністю знищив її. Ремонтну бригаду успішно евакуювали з місця обстрілу.

Раніше повідомлялося, що ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині.

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