На Днепропетровщине энергетики попали под вражеский обстрел: детали

Ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, когда ее атаковали дронами.
Сегодня, 30 сентября, в Днепропетровской области украинские энергетики попали под вражеский обстрел.
Об этом сообщает ДТЭК на своем Телеграмм-канале.
Ремонтная бригада работала вблизи линии фронта, восстанавливая поврежденные воздушные линии. В этот момент враг атаковал ее дронами.
К счастью, энергетики успели скрыться и остались невредимыми. Дрон окупантов попал в служебный автомобиль и полностью уничтожил его. Ремонтную бригаду успешно эвакуировали с места обстрела.
Ранее сообщалось, что враг попал по объекту критической инфраструктуры в Херсонской области.
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