Масовий розстріл українських полонених: у США відреагували

Росіяни з початку війни постійно вчиняють воєнні злочини.

У Сполучених Штатів наразі немає додаткової інформації щодо масового розстрілу українських військовополонених росіянами, але слід враховувати, що РФ вчиняє звірства в Україні з самого початку вторгнення у 2022 році.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він заявив, що у Держдепі бачили повідомлення про масовий розстріл українських полонених.

"Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених – ред.). Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас у ширшому контексті Міллер зауважив, що "від самого початку конфлікту Росія вчиняє жахливі дії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське командування схвалює страти військовополонених бійців ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що прокуратура повідомила подробиці розстрілу українських полонених на Покровському напрямку.

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