Хватит ли Украине миллиона дронов: Берлинская удивила подсчетам

Изготовить до конца 2024 года один миллион дронов для Сил обороны Украины вполне реально, но этого количества будет недостаточно, учитывая количество подготовленных специалистов.

Об этом заявила руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

“Я считаю, что это недостаточное количество, потому что только мы в Victory Drones подготовили тысячи специалистов по FPV-дронам. По состоянию на сентябрь 2024 года – это уже около 4 тысяч специалистов. Кроме того, есть другие инициативы, некоторые школы, которые готовят [специалистов]”, — отметила она.

По подсчетам Берлинской, если 4-5 тысяч специалистов будут использовать только по одному дрону в день (хотя на самом деле в среднем идет по 5-10 дронов в день), то только в месяц нужно иметь 150 тысяч дронов, а в год — почти два миллиона .

"Это все расходный материал. Поэтому миллион дронов – это реально, и он будет. Но нам нужно говорить о масштабировании минимум в 3-4 раза. И – постоянную подготовку специалистов”, — подчеркнула она.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что в войне начался новый этап вооружения – использование наземных дронов.

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