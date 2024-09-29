Россияне могут значительно увеличить дальность КАБов: Коваленко назвал города, которые окажутся под угрозой

По словам военного эксперта, дальность полета КАБ может превысить более 150 км.

Враг может значительно увеличить дальность КАБ, и тогда под угрозой окажутся не только Запорожье, но и Полтава, Днепр и Одесса.

Об этом в эфире "КИЕВ 24" сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Со времен СССР у россиян, по словам Коваленко, остались десятки тысяч корректируемых авиационных бомб калибром 500 кг. В месяц они могут использовать до 3 тыс. КАБов. И этим бомбам невозможно как-то противодействовать, поскольку на них невозможно навестись.

"Это не ракета, не дрон, она не имеет за собой инверсионного следа, для того чтобы на нее наводилась например противовоздушная ракета", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что в 2022 году был использован первый российский КАБ по Бахмуту. Тогда это была высота в 16 км, дальность 30 км. Сейчас расстояние полета этих КАБов более 80 км.

"Я не исключаю, что до конца этого года возможно улучшение характеристик УМПК до 100 километров", — отмечает он.

Но если россияне каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу реактивный ускоритель, аналогично французским бомбам Haber или американским JDAM, то бомба сразу получает дальность полета более 150 километров, отмечает Коваленко.

"Поэтому это уже угроза Полтаве, это угроза Днепру, даже Одессе", — подчеркивает аналитик.

И при этом все возможности противодействия при таких расстояниях использования КАБов нивелируются, остается лишь единственный метод борьбы – нанесение ударов по носителям этих бомб.

Напомним, ранее в Forbes заявляли, что Украина нашла способ, как бороться с бомбардировками РФ.

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