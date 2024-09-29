Чи вистачить Україні мільйона дронів: Берлінська здивувала підрахунками

Виготовити до кінця 2024 року один мільйонів дронів для Сил оборони України цілком реально, але цієї кількості буде недостатньо, зважаючи на кількість підготовлених фахівців.

Про це заявила керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська у програмі “Рандеву з Яніною Соколовою”.

“Я вважаю, що це недостатня кількість, тому що тільки ми в Victory Drones підготували тисячі фахівців з FPV-дронів. Станом на вересень 2024 року - це вже під 4 тисячі спеціалістів. Окрім того, є інші ініціативи, певні школи, які готують [фахівців]”, - зауважила вона.

За підрахунками Берлінської, якщо 4-5 тисяч фахівців будуть використовувати лише по одному дрону на день (хоча насправді в середньому йде по 5-10 дронів на день), то лише на місяць потрібно мати 150 тисяч дронів, а на рік - майже два мільйони.

“Це все розхідний матеріал. Тому мільйон дронів - це реально, і він буде. Але нам потрібно говорити про масштабування мінімум в 3-4 рази. І - постійно підготовку спеціалістів”, - наголосила вона.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що у війні почався новий етап озброєння - використання наземних дронів.

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