"Мадяр" анонсував, що через пів року кардинально зміниться війна

Протягом 6-8 місяців в Україні управління дронами стане непотрібним — війна перейде в безпілотний режим.

Так вважає командир спецпідрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, пише УНІАН.

Він зазначає, що штучний інтелект стане основним інструментом у війні, адже вже зараз дрони формують 50% ударної діяльності. За його словами, люди знадобляться тільки для запуску дронів, а далі вони зможуть діяти без людського втручання.

Бровді закликав не ставитися скептично до нових викликів у військових технологіях. Він вважає, що потрібно серйозно інвестувати в такі технології. Бровді також зазначив, що в Україні сотні фахівців, накопичуючи досвід і вартуючи життя, удосконалюють свої навички. Вже найближчим часом ці досвідчені бійці можуть вирушити за кордон для навчання армії НАТО новітніх тактик ведення війни.

Також командир додав, що навчання армії НАТО новітніх тактик буде частиною практичної подяки за допомогу в боротьбі за свободу, землю України.

Нагадаємо, наші бійці продемонстрували використання дрона "Змій Горинич", який ефективно розпорошує термітну суміш на лісопосадку з російськими позиціями. Завдання виконали пілоти ударного підрозділу БПЛА Національної гвардії України.

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