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РФ вдарила по Україні ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО

РФ вдарила по Україні ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО

Робота ППО. / Фото: Associated Press

Ракети не досягнули своєї мети.

Вночі проти 18 вересня осійська армія завдала удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 52 ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 46 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракети росіяни запустили з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини, а дрони з районів Курська та Єйська, що в РФ.

"Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях", - повідомили в ПС.

Через активну протидію засобів РЕБ п’ять БпЛА локаційно втрачені, а один безпілотник полетів назад до Росії. Окрім того, внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей.

"Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, минулося без жертв і постраждалих", - додали в Командуванні. 

Як повідомлялосяросіяни здійснили авіаудар по об'єктах енергетики в Сумах. Окупанти атакували місто "Шахедами".

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