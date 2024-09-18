РФ ударила по Украине ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО

Ракеты не достигли своей цели.

Ночью против 18 сентября осейская армия нанесла удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 52 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 46 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ракеты россияне запустили из воздушного пространства временно оккупированной Херсонщины, а дроны из районов Курска и Ейска в РФ.

"Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях", — сообщили в ПС.

Из-за активного противодействия средств РЭБ пять БПЛА локационно потеряны, а один беспилотник улетел обратно в Россию. Кроме того, в результате противодействия управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей.

"Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлись без жертв и пострадавших", — добавили в Командовании.

Как сообщалось , россияне совершили авиаудар по объектам энергетики в Сумах. Оккупанты атаковали город "Шахедами".

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