РФ ударила по Кропивницкому: власти сообщили о последствиях

Один человек погиб.

В среду, 18 сентября, российские военные атаковали Кропивницкий. Повреждены жилые дома. По меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший", — сообщил чиновник.

По его словам, также легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ему помощь. Все соответствующие службы работают на месте.

Как сообщалось, утром 18 сентября в Кропивницком прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о БПЛА в Кировоградской области.

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