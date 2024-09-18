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В Кропивницком прогремели взрывы: что известно

В Кропивницком прогремели взрывы: что известно

Взрыв. / Фото: ГСЧС

Россияне атакуют город.

Утром 18 сентября в Кропивницком раздался взрыв. В Кировоградской области с 06:59 раздаются сирены.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали о БПЛА в Кировоградской области: курс — в южном направлении. Впоследствии глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне атакуют область.

"Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан — не выкладывать никаких фото и видео", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось , россияне совершили авиаудар по объектам энергетики в Сумах. Оккупанты атаковали город "Шахедами".

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