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У Кропивницькому пролунали вибухи: що відомо

У Кропивницькому пролунали вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: ДСНС

Росіяни атакують місто.

Зранку 18 вересня у Кропивницькому пролунав вибух. У Кіровоградській області від 06:59 лунають сирени. 

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Кропивницькому чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про БпЛА на Кіровоградщині: курс - в південному напрямку. Згодом голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни атакують область.

"Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан – не викладати жодних фото й відео", - наголосив чиновник. 

Як повідомлялосяросіяни здійснили авіаудар по об'єктах енергетики в Сумах. Окупанти атакували місто "Шахедами".

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