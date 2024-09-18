У Кропивницькому пролунали вибухи: що відомо

Зранку 18 вересня у Кропивницькому пролунав вибух. У Кіровоградській області від 06:59 лунають сирени.

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Кропивницькому чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше Повітряні сили попереджали про БпЛА на Кіровоградщині: курс - в південному напрямку. Згодом голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни атакують область.

"Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан – не викладати жодних фото й відео", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, росіяни здійснили авіаудар по об'єктах енергетики в Сумах. Окупанти атакували місто "Шахедами".

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